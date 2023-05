Prosperity’s Hoppin’ Pageant Director Tammy Johns and her husband, Paul Brown, during Prosperity’s Hoppin’.

All the Prosperity’s Hoppin’ Queens on the festival stage. From Front to Back: Petite Miss Prosperity’s Hoppin’ ScillaBelle Burgess, Wee Miss Prosperity’s Hoppin’ Emberly Grimsley, Overall ages 0-9 Prosperity’s Hoppin’ Harper Lominick, Overall ages 13 and up Prosperity’s Hoppin’ Brynn Davis, Pre-Teen Miss Prosperity’s Hoppin’ Jenna Senn Young, Miss Prosperity’s Hoppin’ Hannah Chapman, Baby Miss Prosperity’s Hoppin’ Iona Livingston, Teen Miss Prosperity’s Hoppin’ Carolyne Shealy, Overall Sweetheart Prosperity’s Hoppin’ Macy Paul.

PROSPERITY — As introduced at the Prosperity’s Hoppin’ Festival on Saturday, May 13, 2023, the following are the Prosperity’s Hoppin’ Queens:

• Baby Miss Prosperity’s Hoppin’ Iona Livingston.

• Wee Miss Prosperity’s Hoppin’ Emberly Grimsley.

• Petite Miss Prosperity’s Hoppin’ ScillaBelle Burgess.

• Overall ages 0-9 Prosperity’s Hoppin’ Harper Lominick.

• Young Miss Prosperity’s Hoppin’ Hannah Chapman.

• Pre-Teen Miss Prosperity’s Hoppin’ Jenna Senn.

• Teen Miss Prosperity’s Hoppin’ Carolyne Shealy.

• Overall Sweetheart Prosperity’s Hoppin’ Macy Paul.

• Overall ages 13 and up Prosperity’s Hoppin’ Brynn Davis.

The Prosperity’s Hoppin’ Queens helped raise money for American Cancer Society.