PROSPERITY — The Mid-Carolina High School Lady Rebels track team won the region championship earlier this month.

Listed below are the track Individual Region Champions from MCHS both boys and girls:

• Girls 4×100 Relay: Brayden Brooks, Halee Gunter, Iysis Stribble-Eigner, Braylee Brown.

• Girls 4×800 Relay: Caroline Matney, Anna Grace Morris, Katie Belle Barbour, Cameron Wicker.

• Girls 4×400 Relay: Halee Gunter, Iysis Stribble Eigner, Carissa Wicker, Josie Shephard.

• Girls 1600 Meter Run: Cameron Wicker.

• Girls 400 Meter Dash: Josie Shephard.

• Girls 400 Meter Hurdles: Carissa Wicker.

• Girls 800 Meter Run: Cameron Wicker.

• Girls 3200 Meter Run: Cameron Wicker.

• Girls Shot Put: Callie Wilbanks.

• Girls Javelin: Anna Grace Morris.

• Boys Javelin: Jackson Livingston.

• Boys Discus: Michael Lindler.

• Boys Pole Vault: Luis Espinoza.