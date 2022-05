NEWBERRY COUNTY — In honor of Memorial Day, the following is the annual Memorial Day List remembering veterans from Newberry County who passed away since last Memorial Day, as provided by the Newberry County Veterans Affairs Office. This year’s list goes from May 14, 2021, to May 13, 2022.

This year’s list is comprised of 89 veterans, 15 from World War II, 16 from the Korean War, 26 from the Vietnam War, one from Persian Gulf War, 17 peacetime, four retired National Guard.

WORLD WAR II

• Amick, Eldred B. January 24, 2022.

• Barber, George H. January 31, 2022.

• Boone, Gaines O. September 14, 2021.

• Crapps, Willie E. July 09, 2021.

• Cromer, Harry E. Sr. August 27, 2021.

• Floyd, James Ernest May 28, 2021.

• Hazel, Clarence S. Jr. July 25, 2021.

• Jennings, Ernest G. August 27, 2021.

• Litkett, James W. June 12, 2021.

• Lovelace, Oscar F. Sr. February 08, 2022.

• McCall, Jack Cyril December 06, 2021.

• Morris, Joe E. February 19, 2022.

• Morton, Richard D. December 22, 2021.

• Pierce, Milford B. May 05, 2021.*

• Quattlebaum, Ralph A. May 19, 2021.

KOREAN WAR

• Burnett, Paul T. January 05, 2022.

• Connelly, George T. February 14, 2022.

• Chrisley, Bobby G. February 03, 2022.

• Dawkins, Bobbie Sr. September 26, 2021.

• Frick, George E. November 07, 2021.

• Hurst, Mildred J. September 28, 2021.

• Johnson, Earl Jr. November 05, 2021.

• Kinard, Thurrel L. December 30, 2021.

• Nuotilla, William R. December 20, 2021.

• Pagan, Charles S. March 08, 2022.

• Shealy, Clarence A. Jr. November 10, 2021.

• Smith, Harold W. April 13, 2022.

• Thomas, Harvey D. Jr. May 26, 2021.

• Thomas, John W. Jr. November 09, 2021.

• Workman, Thomas W. January 16, 2022.

• Wise, William D. November 22, 2021.

VIETNAM

• Aiken, James L. December 07, 2021.

• Bickley, Richard L. November 13, 2021.

• Bishop, Steven H. August 19, 2021.

• Bundrick, James F. January 03, 2022.

• Burrell, Victor F. January 07, 2021.

• Callan, Thomas J. January 11, 2022.

• Coffey, Gerard R. December 12, 2021.

• Coleman, David, Jr. February 02, 2022.

• Cotney, Terry Lee November 02, 2021.

• Crooks, Thomas L. Jr. February 01, 2022.

• Davenport, Bennie Jr. November 20, 2021.

• Ferrier, Carl W. March 15, 2022.

• Garris, Johnny M. December 08, 2021.

• Gorie, Owens, Jr. January 14, 2022.

• Haltiwanger, James B. April 02, 2022.

• Hammett, Bobby F. November 28, 2019.*

• Kirkland, Lawrence A. August 12, 2021.

• McGee, Larry M. August 28, 2021.

• McMorris, Harold July 03, 2021.

• Means, James A. July 30, 2021.

• Meetze, Steve R. December 19, 2021.

• Mitchell, George Jr. March 05, 2022.

• Musick, Timothy E. October 25, 2021.

• O’Quinn, Richard D. September 06, 2021.

• Perry, Dana E. October 18, 2021.

• Poag, David R. October 12, 2021.

• Prather, Mitchell D. October 07, 2021.

• Pritchard, Robert P. March 29, 2022.

• Reinhardt, Raymond C. December 30, 2021.

• Robinson, Billy E. February 26, 2022.

• Samuel, Lawson Jr. November 25, 2021.

• Sheely, William C. Jr. June 29, 2021.

• Sims, Bennie L. Jr. September 24, 2021.

• Sims, Curtis W. March 03, 2022.

• Spotts, Larry M. March 03, 2022.

• Thompson, Thomas L. November 21, 2021.

PERSIAN GULF

• Greene, Angela M. December 14, 2021.

PEACETIME

• Arnold, Hitt W. Jr. June 15, 2021.

• Bolick, Wilbur L. March 09, 2022.

• Brown, Charles December 07, 2021.

• Brown, Frank T. December 17, 2021.

• Butler, Ernest II October 22, 2021.

• Clark, Dewey C. December 24, 2021.

• Fulmer, James L. February 04, 2022.

• Gary, Thomas E. Sr. June 20, 2021.

• Hill, Thomas December 29, 2021.

• Jourdain, William H. February 09, 2021.

• Lane, Charles D. April 27, 2021.

• McFall, Russell W. November 15, 2021.

• Mills, George L. April 18, 2022.

• Smith, Earl H. November 20, 2021.

• Spitzer, James R. May 12, 2021.

• Wellborn, James J. November 11, 2021.

• Williams, Raymond O. January 30, 2022.

RETIRED NATIONAL GUARD

• Beliveau, Henry Jr. January 13, 2022.

• Epting, Jerry P. August 27, 2021.

• Shaw, Bruce January 05, 2022.

• Turner, James D. March 27, 2022.

This year’s Memorial Day program will be held on Sunday, May 29, 2022, in Memorial Park in downtown Newberry at 4 p.m.

* Previously omitted.

