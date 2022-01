NMS Q1 honor roll

NEWBERRY — Newberry Middle School recently announced the following honor roll students for the first quarter:

Q1 Principal’s Honor Roll (all As)

Eighth grade:

Brady Christian Chapman, Mason Calhoun Hunter, Brayden Max Hutchinson, Kindel Cydney Jaeger, Winthrop Aaron Jeter, Vanessa Martinez Chaidez, Noah Samuel Mohler, Perla Azucena Morraz Mendez, Ramona Rose Olvera, Zil Patel, Caleb Ameer Rikabi, Julian Steven Senn, Douglas Tyrone Williams.

Seventh grade

Alayah Mckenzie Ceja, Ravell Eberhardt, Zi’Kenya Rosangela Evans, Clayton Andrew Fields, Kamora Denise Good, Hillary Robles, Wyatt Mcbride Stuhr, Alanah Grace Turner.

Sixth grade:

Bre’yon Chase Faulk-Davis, David Fuller, Brandon Abdiel Garcia Ramirez, Emanuel Guzman Antonio, Carter James Hayhurst, Tiffany Heydeck, Jennifer Lynn McDonald.

Q1 A/B Honor roll

Eighth grade:

Ximena Aguilar, Emily Avila Parra, Gavin Christian Brown, Jarlath James Catucci, Karolina Anais Cornejo, Alyla Sabrina Crumpton, Vinebaldo Cruz Cruz, Yoselin Cruz Lopez, Harmoni XyQiya Cruz, Cheyenne Rose Deleski, Zion Noelle Eigner, Daniela Garcia Guzman, Markayla Jamiya Good, Bryan Guadalupe Diaz, Mazen Ahmed Hassan, Taylore Zy Ajah Henderson, Jaraviana Tyasia Houseal, I Yonna Le Asia Jackson, Janayia Charea Jeter, Christina Taylor Lawrence, Jasmin Maria Lopez-Lorenzo, Samuel Maddox Lown, Maripaz Lucas, Jose Angel Mazariegos, Xitlalic Guadalupe Meza, Gavin Neal Morris, Bridney Ordonez Lopez, Jessica Pena, Leydi Mareli Perez Martinez, Ashley Giselle Perez-Campos, Cristopher Plovin Lopez, Shakayla Moesha Robinson, Alondra Rojas-Gonzalez, Isidro Gabriel Salmeron Gomez, Connor Joseph Shealy, Kara Ann Shealy, Zamirraney Tanya Smith, Brandon Isaac Tellez-Lucas, Randy P King Thanabouasy, Karen Brisvany Villatoro Carrillo.

Seventh Grade:

Ashley Acosta-Vazquez, Frida Aguilar, Piper Rena Bishop, Ashlyn Riley Broach, Angie Samantha Cardona Garcia, Nevaeh Joylyn Clark, Ty Niesha Monique Davis, Atyria Nashay Douglas, Le’Nota Malayaha Dunbar, Lacey Kristina Garland, Naomi Isabella Gilliam, Queniya Monique Gilmore, Kevin Gonzalez Osio, KaMara Alicyah Goodman, Robert Braxton Gossett, Easton James Griffin, Mark Bryson Griffith, Maddock Miller James, Kolton Graham Long, Adrian Samuel Marquez, Mason Alexander Mills, Sophie Laine Pannier, Josselyn Adamaris Perez, Carly Hayden Rivers, Kent Dominick Rodriguez, Princess Cristal Tellez-Lucas, Syrenity Aaliyah Trapp, Karsen Leigh Wix.

Sixth Grade:

Anthony Aguilar Flores, Paloma Alvarez Mora, Amanda Alayha Boozer, Ja’Kayla Amari Caldwell, Kaden Josiah Chandler, Weston Joshua Chapman, Michelle Airam Cisneros-Ordaz, Marlon Espinoza Crisanto, Brisa Flores Vera, Lucas Andrew Fry, McKenzie Brooke Garner, Jose David Gomez Ramos, Khalid A Harrington, James Caleb Hazel, Dylan Randall Jones, Anabell Juarez-Benitez, Isaiah Kentrell Kinard, Anyrie Soraya Lartman, Yarely Sarai Mendez, Mary Michell Miner, Shlok Patel, William Logan Pena Lopez, Kaitlynn Shaniece Quarles, Nelly Yanahi Rodriguez Flores, Briza Aimar Ruiz, Braxten Max Rushton, Edward Evan Barnes Springer, Lillie Ann Waters, Sydney Claire West.