NMS Second Nine Weeks Awards

NEWBERRY — Newberry Middle School announced the following students received awards in the second nine-weeks of the 2020-21 school year.

A Honor Roll

Gabryel Blake Bishop, Hunter Victoria Cheek Rice, Kadence Nichole Crumpton, Piper Whitman Dominick, Azariah Alexandria Glenn, Jackson Carter Griffin, Braydon Allen Heflin, Braylon Gerriel Jones, Kaydee Lane Rivers, Angelique Yamileth Salinas Roman, Bryce Steven Satterwhite, Ruthie Jane Spicer, Emily Avila Parra, Karolina Anais Cornejo, Cheyenne Rose Deleski, Mason Calhoun Hunter, Brayden Max Hutchinson, Winthrop Aaron Jeter, Yasmin Briana Moreno Marshall, Vanessa Martinez Chaidez, Noah Samuel Mohler, Ramona Rose Olvera, Jessica Pena, Eva Blythe Riddle, Caleb Ameer Rikabi, Kara Ann Shealy, Bryson Allen Spicer, Kaitlyn Elizabeth Wessinger, Kayleigh-Jane Zwart, Kella Bryleigh Battiste, Brooklyn Khaliyah Davis, Naomi Isabella Gilliam, Kamora Denise Good, Robert Braxton Gossett, Jada Tiearra Henderson, Mason Alexander Mills, Josselyn Adamaris Perez, Serenity Caleah Pratt Hall, Carly Hayden Rivers, Hillary Robles, Karsen Leigh Wix.

AB Honor Roll

Amaiya Marie Beckom, Randal Mario Berry, Jenna Elisabeth Burge, Natalia Carrillo, Zelaina Vonessa Clifford, Jamicah Rashon Davis, Kamari Ashante Douglas, Karina Garcia Escobar, Quazhan Shymez Glenn, Sarah Gonzalez Cruz, Jason Paul Hogan, Zekiah Kimora Jeter, Savanna Rose Jimenez, Taylor Ann Mazza, William Harrison McDonald, Braxton J hari Neal, Dayanara Reyes, Yurisa Nairovi Rivas Figueroa, Williamson Mangum Satterwhite, Bre’Asia Anaiya Suber, Allie Jane Waters, James Cecil Wicker, Madelyn Nicole Worthy, Ximena Aguilar, Montrez Dontae Boozer, Che Maurian Mi Khail Brown, Brady Christian Chapman, Zyone Traquazine Colbert, Hailey Samiya Conner, Vinebaldo Cruz Cruz, Bryan Guadalupe Diaz, Mazen Ahmed Hassan, Taylore Zy Ajah Henderson, Jaraviana Tyasia Houseal, Kindel Cydney Jaeger, Janayia Charea Jeter, Lillian Faith Lewis, Samuel Maddox Lown, Maripaz Lucas, Jose Angel Mazariegos, Xitlalic Guadalupe Meza, Perla Azucena Morraz Mendez, Leydi Mareli Perez Martinez, Ashley Giselle Perez-Campos, Cristopher Plovin Lopez, Shakayla Moesha Robinson, Daniel Rosas, Julian Steven Senn, Randy P King Thanabouasy, Douglas Tyrone Williams, Ashley Acosta-Vazquez, James Samuel Ashmore, Piper Rena Bishop, Earnest Ladarrius Brown, Akiya Bryssche Chapman, Hope Chaneah Clark, Nevaeh Joylyn Clark, Ryan Hamilton Davis, Atyria Nashay Douglas, Clayton Andrew Fields, Queniya Monique Gilmore, Cresean Malik Goodwin, Easton James Griffin, Maddock Miller James, Destiny Alexis Ann Kinard, Kimber Nichole Linger, Adrian Samuel Marquez, Yoseline Pacheco, Lisandro Ponce Espinoza, Wyatt Mcbride Stuhr, Whitney Naomi Taylor, Princess Cristal Tellez-Lucas, Keribeth Zwart.

Young Writers Awards

Princess Tellez-Lucas, Karsen Wix, Bryan Guadalupe Diaz, Lilian Lewis, William McDonald.

Improvement Award

Cassidy Hester, Diana Reyes Garcia, Savanna Jimenez.

Citizenship Award

Imani Grey, Kaliyah Kinard, Qwanterius Stephen, Vinebaldo Cruz Cruz, Zamirraney Smith, Zekiah Jeter.

Related Arts Awards:

Project Lead the Way

Sarah Cruz Gonzalez, Christopher Tellez Lucas, Alfonso Gonzalez.

Multimedia/Keyboarding

Randal Berry, AJ Jeter, Shunteon Nelson.

ESOL

Lyz Rojas, Lisandro Ponce Espinoza.

Health

Rostia Mazariegos, Bridney Ordonez Lopez.

PE

Carlee Tummons, Tommir Toland.

Character Ed

Ramona Olvera, Emily Benitez.

Art

Olivia Jimenez, Ramona Olvera, Princess Tellez Lucas.

Band

Lavelle Sanders, Alyssa DuBose, Karsen Wix.

Careers

Philip Faison, Jakobie Brown Greeley, Markevious Bates.